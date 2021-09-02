Необычное поведение морских обитателей попало на камеру.

Редкое природное явление наблюдали в Хорватии, где еще совсем недавно бушевали лесные пожары. Целая стая голубых тунцов прыгала очень близко к берегу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Шокированные столь необычным поведением морских обитателей люди снимали импровизированное "шоу" на свои телефоны. По мнению экспертов, скорее всего, рыба подплыла так близко к берегу, чтобы поохотиться.

В то же время в Аргентине отдыхающие наблюдали другое редкое явление. Женщина находилась на доске для плавания, когда к ней подплыл кит и стал аккуратно подталкивать доску плавником.

В свою очередь зоологи отметили, что начался сезон миграции китов, поэтому их часто можно увидеть возле берега, но подплывать к ним близко не рекомендуют.

Как ранее сообщал УНИАН, с конца августа в Нидерландах выбросило на берег туши десятков морских свиней, однако причина такого феномена непонятна.

Морские свиньи относятся к семейству морских млекопитающих парвотряда зубатых китов и похожи на дельфинов. Пока неизвестно, что стало причиной гибели морских свиней. Предполагается, что какую-то роль могла сыграть деятельность людей в Ваттовом море.

Автор: Анастасия Горбачева