Девочка провела на острове два дня и была вынуждена развести костер, чтобы согреться.

В китайской провинции Шаньдун родители отправили 13-летнюю дочь на необитаемый остров за плохое поведение.

Как пишет NewsBeezer, ребенка обнаружил рыбак. По его словам, он услышал крик о помощи и сообщил о девочке полиции.

До этого девочка успела провести на острове два дня и была вынуждена развести костер, чтобы согреться.

Сотрудники полиции привезли девочку домой и выяснили, что родители намеренно отправили ее на необитаемый остров за непослушание. Им не нравилось, что она постоянно просила есть, не помогала по дому и плохо училась, а потом и вовсе бросила школу.

Читайте такжеБританец обустроил себе "карантинный" офис на краю пропасти (видео)Отец и мать девочки объяснили, что считают такой метод воспитания необходимым. Они заявили, что тщательно все продумали и снабдили дочь водой и печеньем:

"Хотя люди считают нас жестокими, дочь очень изменилась за последние два дня. Теперь она готова разговаривать с незнакомыми людьми, чего раньше не могла".

Местная полиция раскритиковала родителей девочки за экстремальные методы воспитания детей и призвала не брать с них пример.

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Автор: Катерина Шварц