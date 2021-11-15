В Польше считают, что это была провокация со стороны белорусских силовиков.

Польские военные заявили о стрельбе на границе со стороны Беларуси. Предполагается, что это была провокация белорусских силовиков.

Соответствующее видео обнародовало Министерство обороны Польши в Twitter.

"Дальнейшие провокации белорусской стороны. Звуки выстрелов, вероятно, холостыми патронами - это повседневная реальность, с которой приходится сталкиваться нашим военным и служащим", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стреляли, скорее всего, холостыми патронами. В то же время силовое ведомство не указывает, где именно на границе и в какой день произошел инцидент.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Также эти страны усилили охрану своих границ, в частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем, Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС – так Минск отреагировал на ужесточение санкций западных стран против Беларуси.

В ЕС заявили, что готовы изучить возможность введения новых санкций в ответ на миграционную гибридную атаку Лукашенко.

14 ноября в Пограничной службе Польши заявили, что белорусская сторона готовится к масштабному прорыву границы.

Автор: Анастасия Горбачева