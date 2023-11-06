Спрогнозировать точную дату и время возникновения этого редкого явления сложно, отметил эксперт.

В воскресенье вечером, 5 ноября, северное сияние в Украине видели в ряде областей по одной причине.

Астроном Владимир Кажанов в Facebook поделился, что это редкое явление можно было наблюдать после мощной геомагнитной бури, связанной с бомбардировкой Земли выбросом корональной массы, который произошел на Солнце несколько дней назад.

"В ночь с 5 на 6 ноября 2023 г. в Украине и многих странах Северного полушария Земли, наблюдается яркое полярное сияние!.. это явление природы будет повторяться в будущем. Но спрогнозировать точное время и дату этого сложно", - отметил эксперт.

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В Украине видели красное полярное сияние "Аврора" - что известно

Вечером 5 ноября в ряде областей Украины - Черниговской, Киевской, Львовской и Одесской, видели красное небо. Сообщалось, что люди могли видеть явление, которое называется "Аврора". В Черниговской области власти даже успокаивали людей - сообщили, что это явление не связано с агрессией россиян.

Стоит отметить, что в этом году в нашем государстве небо уже краснело - в конце сентября редкое явление видели в Богодуховском районе Харьковской области. Это красное северное сияние в Украине 2023 наблюдали 26 сентября.

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