Власти Кап-Аитьена отменили панихиду по убитому президенту Жовенелю Моизу из-за рисков беспорядков и насилия.
Об этом сообщает Le Nouvelliste.
Накануне в городе прошли протесты, граждане требовали справедливого наказания для убийц Моиза. Некоторые демонстранты возводили баррикады и забрасывали камнями автомобили с дипломатическими номерами.
Митингующие пытались попасть в гостиницу, где, по их мнению, остановились дипломаты. Полиции и охранникам пришлось осуществить предупредительные выстрелы в воздух, чтобы остановить толпу протестующих.
Процессия премьера Ариэля Генри перешла мост среди баррикад из подожженных шин. В этой потасовке перевернулись по меньшей мере два автомобиля.
В результате беспорядков пострадали местный ресторан, поскольку демонстранты были разъярены его работой накануне похорон Моиза.
Убийство президента Гаити: детали
- В ночь на 7 июля группа людей проникла на территорию резиденции президента страны.
- В результате нападения 53-летний Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Его жена получила огнестрельное ранение. Ее отправили на лечение в США, сообщил посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд. Однако позже стало известно, что от полученного ранения она умерла.
- Посол Гаити в США Бокши Эдмон заявил, что убийство 53-летнего президента Гаити Жовенеля Моиза "было совершено хорошо организованными иностранными наемниками и профессиональными убийцами".
- В полиции считают, что в целом к убийству причастны 26 колумбийских наемников, выдававших себя за сотрудников агентства США по борьбе с наркотиками. Трое из них были убиты, еще пять находятся в розыске.
- 10 июля сенат Гаити в своей резолюции провозгласил председателя сената Жозефа Ламбера временным президентом.
Кто такой Жовенель Моиз
Жовенель Моиз пришел в политику из бизнеса. В 1990-х он вместе с женой после переезда из столицы Гаити в Порт-де-Пе решает заняться бананами.
Заработанные на бананах деньги Моиз инвестировал в другие бизнес-проекты. В 2015 году он согласился на предложение тогда президента Гаити Мишеля Мартейи пойти в политику.
Жовенель Моиз стал президентом Гаити 7 февраля 2017 года. Он набрал на выборах 55,7% голосов, в то время как его соперник Жюд Селестен получил 19,5% голосов избирателей.
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