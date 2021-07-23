Накануне в городе прошли протесты, граждане требовали справедливого наказания для убийц Моиза.

Власти Кап-Аитьена отменили панихиду по убитому президенту Жовенелю Моизу из-за рисков беспорядков и насилия.

Об этом сообщает Le Nouvelliste.

Накануне в городе прошли протесты, граждане требовали справедливого наказания для убийц Моиза. Некоторые демонстранты возводили баррикады и забрасывали камнями автомобили с дипломатическими номерами.

Митингующие пытались попасть в гостиницу, где, по их мнению, остановились дипломаты. Полиции и охранникам пришлось осуществить предупредительные выстрелы в воздух, чтобы остановить толпу протестующих.

Процессия премьера Ариэля Генри перешла мост среди баррикад из подожженных шин. В этой потасовке перевернулись по меньшей мере два автомобиля.

В результате беспорядков пострадали местный ресторан, поскольку демонстранты были разъярены его работой накануне похорон Моиза.

Убийство президента Гаити: детали

В ночь на 7 июля группа людей проникла на территорию резиденции президента страны.

В результате нападения 53-летний Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Его жена получила огнестрельное ранение. Ее отправили на лечение в США, сообщил посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд. Однако позже стало известно, что от полученного ранения она умерла.

Посол Гаити в США Бокши Эдмон заявил, что убийство 53-летнего президента Гаити Жовенеля Моиза "было совершено хорошо организованными иностранными наемниками и профессиональными убийцами".

В полиции считают, что в целом к убийству причастны 26 колумбийских наемников, выдававших себя за сотрудников агентства США по борьбе с наркотиками. Трое из них были убиты, еще пять находятся в розыске.

10 июля сенат Гаити в своей резолюции провозгласил председателя сената Жозефа Ламбера временным президентом.

Кто такой Жовенель Моиз

Жовенель Моиз пришел в политику из бизнеса. В 1990-х он вместе с женой после переезда из столицы Гаити в Порт-де-Пе решает заняться бананами.

Заработанные на бананах деньги Моиз инвестировал в другие бизнес-проекты. В 2015 году он согласился на предложение тогда президента Гаити Мишеля Мартейи пойти в политику.

Жовенель Моиз стал президентом Гаити 7 февраля 2017 года. Он набрал на выборах 55,7% голосов, в то время как его соперник Жюд Селестен получил 19,5% голосов избирателей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская