За прошедшие сутки в мире диагностировали более 727 тысяч новых случаев заболевания на коронавирус. Больше всего больных обнаружили в Индии, Турции и США. Украина занимает 16 место в мире и 8 в Европе.
Читайте такжеБолее пяти миллионов американцев не получили вторую дозу вакцины от COVID
Как свидетельствуют данные сайта Worldometers, в Индии зафиксировали более 354 тысячи новых инфицирований, в Турции – более 38 тысяч, а в США – более 34 тысяч случаев.
Кроме того, более 32 тысяч больных зарегистрировали в Бразилии, а во Франции – более 24 тысяч новых случаев. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Иран и Колумбия.
Украина среди стран мира занимает 16 место по количеству новых инфицирований, среди стран Европы – 8 позицию.
В мире умерли за сутки почти 10 тысяч человек, у которых подтвердили коронавирус. За все время пандемии излечились от недуга более 125,3 тыс. Сейчас насчитывается более 19 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 3,12 млн смертей от COVID-19.
Коронавирус в Украине и мире: что известно
- В мире сделали более миллиарда прививок от COVID-19
- За сутки в Украине обнаружили почти 8 тысяч новых случаев COVID-19, больше всего - на Днепропетровщине
- В Индии четвертый день подряд зафиксировали антирекорд по заболеваемости COVID-19
- Минздрав обновил список карантинных зон", в красной" зоне – Киев и 10 областей
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram