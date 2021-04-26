Больше всего больных обнаружили в Индии, Турции и США, Украина занимает 16 место в мире, 8 в Европе.

За прошедшие сутки в мире диагностировали более 727 тысяч новых случаев заболевания на коронавирус. Больше всего больных обнаружили в Индии, Турции и США. Украина занимает 16 место в мире и 8 в Европе.

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Как свидетельствуют данные сайта Worldometers, в Индии зафиксировали более 354 тысячи новых инфицирований, в Турции – более 38 тысяч, а в США – более 34 тысяч случаев.

Кроме того, более 32 тысяч больных зарегистрировали в Бразилии, а во Франции – более 24 тысяч новых случаев. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Иран и Колумбия.

Украина среди стран мира занимает 16 место по количеству новых инфицирований, среди стран Европы – 8 позицию.

В мире умерли за сутки почти 10 тысяч человек, у которых подтвердили коронавирус. За все время пандемии излечились от недуга более 125,3 тыс. Сейчас насчитывается более 19 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3,12 млн смертей от COVID-19.

Коронавирус в Украине и мире: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко