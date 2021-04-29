В церемонии Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в этом году смогут принять участие 2,5 тысячи верующих.
Об этом сообщила на пресс-конференции директор департамента мировых религий в МИД Израиля Шарон Регев.
"Церемония Благодатного огня в этом году будет открыта для гораздо большего числа верующих. В этом году 2 500 верующих, которые вписываются в рамки "зеленого стандарта" (имеют сертификаты вакцинации - ред.) получат возможность участвовать в церемонии внутри Храма Гроба Господня", - сказала Регев.
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Пасха в Украине в условиях карантина
- Пасху в 2021 году в Украине православные христиане празднуют 2 мая.
- Глава Минздрава Максим Степанов ожидает роста количества заболевших коронавирусом после церковных праздников. Учитывая стабильно высокую заболеваемость, министр посоветовал гражданам не идти в храм святить пасху.
- Слова Степанова поддержал и митрополит Епифаний. Он отметил, что прихожанам из групп риска лучше всего проследить за Пасхальной мессой онлайн из дома.
- Храмы на Пасху будут открыты, однако церковь сделает все возможное, чтобы оградить верующих во времена пандемии. В частности, планируется массовое освящение куличей на хлебокомбинатах.
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