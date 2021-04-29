Церемония Благодатного огня в этом году будет открыта для гораздо большего числа верующих, чем в прошлом году.

В церемонии Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в этом году смогут принять участие 2,5 тысячи верующих.

Об этом сообщила на пресс-конференции директор департамента мировых религий в МИД Израиля Шарон Регев.

"Церемония Благодатного огня в этом году будет открыта для гораздо большего числа верующих. В этом году 2 500 верующих, которые вписываются в рамки "зеленого стандарта" (имеют сертификаты вакцинации - ред.) получат возможность участвовать в церемонии внутри Храма Гроба Господня", - сказала Регев.

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Пасха в Украине в условиях карантина

Пасху в 2021 году в Украине православные христиане празднуют 2 мая.

Глава Минздрава Максим Степанов ожидает роста количества заболевших коронавирусом после церковных праздников. Учитывая стабильно высокую заболеваемость, министр посоветовал гражданам не идти в храм святить пасху.

Слова Степанова поддержал и митрополит Епифаний. Он отметил, что прихожанам из групп риска лучше всего проследить за Пасхальной мессой онлайн из дома.

Храмы на Пасху будут открыты, однако церковь сделает все возможное, чтобы оградить верующих во времена пандемии. В частности, планируется массовое освящение куличей на хлебокомбинатах.

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Автор: Денис Прядко