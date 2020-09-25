Четыре человека получили тяжелые травмы в результате нападения мужчины, вооруженного мачете, возле здания бывшей редакции сатирической газеты Charlie Hebdo в Париже.
Об этом сообщает Le Parisien.
Нападение было совершено утром 25 сентября на улице Николя-Аппер, около здания, где в январе 2015 года был совершен теракт.
По предварительным данным, ранения получили четыре человека, включая сотрудника продюсерской компании Premiere Lines, которая снимает помещение в соседнем здании. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
По словам очевидцев, злоумышленник скрылся в метрополитене.
На данный момент место происшествия оцеплено полицией, жителей окрестных домов просят не покидать квартиры.
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Теракт в Charlie Hebdo: что известно
- В январе 2015 года боевики, позже опознанные как братья Саид и Шериф Куаши, ворвались в офис Charlie Hebdo и начали стрелять. Погибли 11 журналистов и полицейский. Причина теракта - карикатура на пророка Мухаммеда.
- Нападавшим удалось сбежать. Через два дня их убили французские спецслужбы. В эти дни произошло еще несколько нападений, организованных сообщниками братьев Куаши, в результате которых погибли пять человек.
- После теракта редакция была переведена в другой район Парижа. Ее адрес держится в секрете, а журналистов охраняет более 80 сотрудников полиции.
- Недавно Charlie Hebdo вновь опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, которые стали причиной теракта в 2015 году.
- В ответ "Аль-Каида" пригрозила редакции еще одним нападением.
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