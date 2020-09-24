При этом, эксперт считает, что белорусская оппозиция не сможет объединиться вокруг одного лидера.

Александр Лукашенко "сдал" независимость Беларуси Кремлю, и через год вместо президентства он будет иметь почетную условную должность.

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Такое мнение политолог Кирилл Сазонов высказал в эфире телеканала «Украина 24».

"Лукашенко терять совсем нечего, он заплатил за поддержку Кремля тем, что сдал независимость Беларуси, по крайней мере все к тому идет, процесс уже пошел. И теперь понятно, что Путин его не долго будет держать, потому что у Лукашенко как президента будут фантомные боли. Поэтому Путин его сольет, через год Лукашенко не будет реальным президентом, будет какая-то почетная условная должность», - отметил политолог.

При этом, по его словам, белорусская оппозиция не сможет объединиться вокруг одного лидера.

"Оппозиция может объединиться вокруг одного лидера, но для этого он должен быть. Лукашенко полностью вычистил все поле", - заявил Сазонов.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

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Автор: Андрей Василюк