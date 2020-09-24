Александр Лукашенко "сдал" независимость Беларуси Кремлю, и через год вместо президентства он будет иметь почетную условную должность.
Читайте такжеМИД Беларуси эмоционально отреагировал на непризнание Украиной легитимности Лукашенко
Такое мнение политолог Кирилл Сазонов высказал в эфире телеканала «Украина 24».
"Лукашенко терять совсем нечего, он заплатил за поддержку Кремля тем, что сдал независимость Беларуси, по крайней мере все к тому идет, процесс уже пошел. И теперь понятно, что Путин его не долго будет держать, потому что у Лукашенко как президента будут фантомные боли. Поэтому Путин его сольет, через год Лукашенко не будет реальным президентом, будет какая-то почетная условная должность», - отметил политолог.
При этом, по его словам, белорусская оппозиция не сможет объединиться вокруг одного лидера.
"Оппозиция может объединиться вокруг одного лидера, но для этого он должен быть. Лукашенко полностью вычистил все поле", - заявил Сазонов.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.
- 13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.
- 15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.
- 17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах и признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram