Эксперт спрогнозировал политическое будущее Лукашенко / фото REUTERS

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Такое мнение политолог Кирилл Сазонов высказал в эфире телеканала «Украина 24».

"Лукашенко терять совсем нечего, он заплатил за поддержку Кремля тем, что сдал независимость Беларуси, по крайней мере все к тому идет, процесс уже пошел. И теперь понятно, что Путин его не долго будет держать, потому что у Лукашенко как президента будут фантомные боли. Поэтому Путин его сольет, через год Лукашенко не будет реальным президентом, будет какая-то почетная условная должность», - отметил политолог.

При этом, по его словам, белорусская оппозиция не сможет объединиться вокруг одного лидера.

"Оппозиция может объединиться вокруг одного лидера, но для этого он должен быть. Лукашенко полностью вычистил все поле", - заявил Сазонов.

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Автор: Андрей Василюк