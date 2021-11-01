Корабли проведут совместные операции с силами НАТО.

Военные корабли США стягиваются в Черное море. Суда проведут совместные учения с партнерами по Североатлантическому альянсу.

Об этом сообщается в Twitter Шестого флота американских Военно-морских сил.

"Флагманский корабль Шестого флота Mount Whitney начал свой переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе", - указано в сообщении.

Читайте такжеБомбардировщики США могут уничтожить флот России - ForbesКак ранее сообщал УНИАН, 30 октября в Черное море зашел ракетный эсминец USS Porter.

"USS Porter (DDG 78) начал свой транзит на север в Черное море, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе!", - говорится в сообщении.

Как только корабль вошел в акваторию Черного моря российские военные стали следить за ним.

В последний раз эсминец ВМС США USS Porter входил в Черное море 28 января 2021 года для проведения операций по обеспечению безопасности на море и тренировок с союзниками и партнерами в регионе.

В прошлом году USS Porter участвовал в международных военных учениях Sea Breeze 2020 под эгидой Украины и США.

Автор: Анастасия Горбачева