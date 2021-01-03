Им удалось самостоятельно выбраться на берег.

Украинские туристы провалились под лед на озере Морске Око в польских Татрах

Как сообщает tvn24, инцидент произошел в субботу.

Украинцы провалились под лед примерно в 10 метрах от берега. Им удалось самостоятельно выбраться на берег.

Сколько граждан Украины пострадали, не сообщается.

Читайте такжеСотни британцев сбежали из карантина на горнолыжном курорте в Швейцарии

Проблема со льдом и туристами

Лед на Морске Оке слишком тонок, чтобы выходить на него. Власти парка уже давно обращаются с просьбой не выходить на озера Татр. Знаки, размещенные на берегах, также сообщают об опасности.

У озера также есть охранники парков, но, несмотря на их предостережения, туристы регулярно выходят на лед.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Закелова