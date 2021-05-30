За штурвалом находился пилот и бригадный генерал Джамаль бен Амер, которого называли лучшим.

В Ливии 29 мая разбился истребитель МиГ-21, выполняя полет во время военного парада на базе Бенина Ливийской национальной армии в городе Бенгази.

Об этом передает The Libya Observer.

Парад проходил в честь седьмой годовщины запуска операции "Достоинство Ливии".

За штурвалом находился пилот и бригадный генерал Джамаль бен Амер, которого называли лучшим. Из-за технической неисправности истребитель начал резко падать, но Джамаль бен Амер ценой своей жизни сумел отвести самолет от трибуны с военным руководством Ливийской национальной армии, где, в том числе, сидел и главнокомандующий ЛНА, фельдмаршал Халиф Хафтар.

С целью выяснения точных причин аварии будет проведено расследование.

На видео, которое снял очевидец, виден густой черный дым на месте авиакатастрофы.

Стоит отметить, что в 2019 году Джамаль бен Амер уже пережил одно падение МиГ-21.

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Автор: Денис Прядко