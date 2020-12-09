О том, выжил ли пилот, не сообщается / фото 115th Fighter Wing/Facebook
Во вторник вечером, 8 декабря, на Верхнем полуострове Мичиган в США разбился истребитель F-16.
Об этом сообщили в пресс-центре 115-го истребительного авиаполка.
Самолет Воздушных сил Национальной гвардии штата Висконсин разбился во время выполнения плановой тренировки.
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«На месте происшествия находятся аварийные службы. Причина крушения, а также состояние пилота в настоящее время неизвестны, и инцидент расследуется», - говорится в сообщении.
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