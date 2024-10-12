Рано или поздно России придется начать вербовать молодежь из крупных городов, уверен экс-командующий армией США в Европе.

Мобилизация в крупных российских городах способна создать проблемы для путинского режима, считает экс-командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес, передает "Еспресо".

По его словам, рано или поздно России придется начать вербовать молодежь из Москвы и Санкт-Петербурга.

"Россияне пытаются поддерживать наступательный темп, формируя новые резервы. В частности, личный состав. Такая тактика работает лишь до тех пор, пока у них достаточно людей, которых можно бросать на передовую", - заявил он.

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Ходжес считает, что ключевая тактика РФ полностью потеряет свой смысл, если Украина сможет уничтожить российскую артиллерию, штабы и логистику:

"Ведь именно логистика, артиллерия, авиабазы ​​и самолеты обеспечивают ее эффективность. Поэтому если Украине удастся ослабить или уничтожить эти ключевые элементы, России точно придется менять свою тактику".

Мобилизация в России - актуальное

Напомним, народный депутат Федор Вениславский заявил, что количество российских военных, которые сегодня воюют на территории Украины ежемесячно увеличивается "на десятки тысяч":

"Мы имеем в закрытых режимах полученную информацию от Главного управления разведки, от Службы внешней разведки, от пограничной разведки, от других представителей сектора безопасности и обороны, что Российская Федерация постоянно наращивает численность своих вооруженных сил".

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