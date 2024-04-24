Польша в прошлом предлагала помочь Украине, чтобы те, кто подлежит военной службе, вернулись в свою страну для выполнения своего гражданского долга.

Польша готова помочь Украине вернуть граждан мужского пола призывного возраста и помочь своей стране в войне против России, заявил в среду министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

В среду правительство Украины объявило о правилах, согласно которым паспорта мужчинам призывного возраста могут выдаваться только внутри страны, а не в иностранных дипломатических представительствах, отмечает Reuters.

В результате мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, проживающие за границей, не смогут продлить срок действия паспортов или получить новые.

Видео дня

Польша в прошлом предлагала помочь Украине, чтобы те, кто подлежит военной службе, вернулись в свою страну для выполнения своего гражданского долга, сказал Косиняк-Камыш в интервью телеканалу Polsat News.

"Думаю, многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе, и слышат, сколько усилий нам приходится приложить, чтобы помочь Украине", - сказал он, не уточнив, как Польша будет помогать.

По данным базы данных Евростата, по состоянию на январь 2024 года в странах Евросоюза проживает около 4,3 миллиона украинцев, из них около 860 тысяч – взрослые мужчины. Польша предоставила статус временной защиты 950 тысячам украинцев, что является вторым по величине показателем после Германии.

"Возможна любая поддержка", - сказала Косиняк-Камыш о том, как отреагирует Польша, если Киев обратится за помощью в возвращении домой тех, кто может потерять право оставаться в Польше после истечения срока действия их паспортов.

Украинские мужчины в Польше

После приостановки консульских услуг для украинских мужчин за рубежом в Варшаве 300 украинцев заблокировали паспортный сервис ГП "Документ" с требованием вернуть им паспорта.

Специалист по делам легализации пребывания и работы иностранцев в Польше Евгений Семеняка отметил, что люди возмущены, поскольку заплатили деньги, но не могут получить свой паспорт, документы, за которые они заплатили. По его словам, сейчас в паспортном сервисе происходят стычки, даже вызвали полицию.

Вас также могут заинтересовать новости: