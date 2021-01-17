Российского оппозиционера задержали прямо в аэропорту.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся сегодня из Германии в Москву, где его задержали.

Как сообщает «Дождь» со ссылкой на Flightradar24, самолет авиакомпании «Победа», на борту которого находится политик, приземлился в московском аэропорту «Шереметьево».

Читайте такжеНавальный сегодня летит в Москву: под аэропорт "Внуково" стянули силовиков и автозаки

«Рейс должен был приземлиться в 19:20 мск во «Внуково», но его перенаправили в другой аэропорт», - говорится в сообщении.

В пресс-служба авиакомпании объяснили, что пришлось перенаправить самолет в другой аэропорт из-за закрытия «Внуково» по технической причине.

Во «Внуково» ОМОН вытеснил людей на улицу, которые собрались встречать Навального, после начал задержания. По данным ОВД-Инфо, всего задержали 37 человек.

Сторонников Навального Любовь Соболь и Руслана Шаведдинова, а также его брата Олега Навального и активиста Константина Котова задержали в здании аэропорта.

Навального задержали на паспортном контроле в «Шереметьево».

Как сообщает ТАСС, Федеральная служба исполнения наказаний подтвердила задержание российского оппозиционера:

"17 января 2021 года в аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по г. Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А.А. определит суд. До решения суда, он будет находиться под стражей", - сказано в сообщении.

Как известно, Навального планировали задержать ФСИН и Следственный комитет. ФСИН обратилась в суд с требованием заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Срок истек 30 декабря.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Екатерина Лиманская, Тамара Отовская