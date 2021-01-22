Сам Навальный находится в СИЗО, а по всей России задерживают активистов его штаба.

В субботу, 23 января, в России пройдут акции протеста, организованные штабом оппозиционера Алексея Навального. Ранее он вернулся в Москву после лечения в Берлине и был оперативно задержан. С какими требованиями россияне выйдут на улицы и как к этом уже "готовятся" силовики - читайте ниже.

Митинги в России 23 января: где и когда

На сайте Навального уже опубликован призыв к россиянам выйти на митинг в субботу, начало в 14:00.

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"Против воров и убийц. Против коррупции и несправедливости. За собственное будущее. За свободу каждого из нас. Остаться дома в этот день значит смириться с тем, что злодеи и дальше будут лгать, обкрадывать и убивать. Они никогда не остановятся, и чем дольше мы бездействуем, тем вольготнее они будут себя чувствовать и жестче действовать. Отсидеться в стороне не выйдет. Если вам кажется, что сейчас вас это не касается и вы сможете прожить жизнь, так никогда и не столкнувшись с бесправием и несправедливостью, то это не так - власть будет свирепеть с каждым днем и рано или поздно заденет каждого. Все вместе мы должны этому помешать", - говорится в сообщении.

Главная акция запланирована в Москве на Пушкинской площади. В Санкт-Петербурге - на Сенатской площади. Начало - в 14:00. В других городах России акции начнутся в это же время.

Как "готовится" власть к субботним протестам

Накануне была задержана пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Как сообщил сам оппозиционер на своей странице в Facebook, вечером к ней ворвались в квартиру и забрали на ночь в отделение полиции.

Сама Ярмыш также напомнила о субботних протестах.

"Ну все, меня оставляют на ночь в камере для административно задержанных. Суд будет завтра, во сколько - неизвестно. 23 января должно стать легендарным", - написала она вечером в четверг.

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По информации РБК, также о своем задержании сообщил расследователь Фонда борьбы с коррупцией, возглавляемого Навальным, Георгий Албуров. Он уточнил, что был задержан на Ленинградском вокзале Москвы. До этого были задержаны другие сотрудники ФБК Любовь Соболь и Владлен Лось. Адвокат Соболь Владимир Воронин сообщил, что, со слов сотрудников правоохранительных органов, ее задержали за призывы на несанкционированные митинги.

Уже боле 1,5 часов @alburov удерживается около здания ОВД Красносельская в холодном автозаке в нарушение требований закона pic.twitter.com/OQew351Yzu — Адвокат Валерия Аршинова (@valarshinova7) January 21, 2021

Позже стало известно, что Любовь Соболь освободили.

О задержаниях также сообщают активисты штаба Навального из других регионов РФ.

⚡⚡⚡Координатора краснодарского штаба Анастасию Панченко задержала полиция — к ней в гостиничный номер вломились полицейские и везут в ОВД. Дверь им в номер открыла сотрудница отеля. pic.twitter.com/LvOopG9jLe — Штаб Навального в Краснодаре (@teamnavalny_kd) January 21, 2021

К нашему координатору Алексею Гресько тоже пришли из полиции, предостерегают.



Впрочем, мы ничего нарушать и не собираемся: 23 января мы собираемся в 14:00 мирно и безоружно, и идём шествием. pic.twitter.com/4HA2Djv5Ls — Штаб Навального в Екатеринбурге (@teamnavalny_ekb) January 21, 2021

Российская Генпрокуратура уже предупредила организаторов оппозиционных митингов об их якобы незаконности.

"В ходе осуществляемого Генпрокуратурой РФ мониторинга в сети интернет выявляются призывы к участию 23 января в незаконных массовых мероприятиях, в связи с чем принимаются меры прокурорского реагирования. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона", - сообщило ведомство.

По информации "Интерфакса", власти Москвы намерены отклонять все заявки оппозиционеров на проведение митингов из-за карантина. "В Москве в соответствии с указом мэра от 10 ноября 2020 года действует ограничение на проведение публичных мероприятий до окончания пандемии. Для отмены запрета необходим отдельный распорядительный документ", - пишет СМИ.

Фильм о "дворце Путина": что известно

"Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального на следующий день после его задержания выпустил документальный фильм об огромном дворце Владимира Путина под Геленджиком.

Площадь одного лишь дворца составляет 17 691 квадратный метр, а площадь участка под ним — 68 гектаров.

Помимо дворца, на участке расположен ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом, буквально зарытый под землю, церковь, оранжерея на 2500 квадратных метров, амфитеатр, и 80-метровый мост через овраг, ведущий к чайному домику. В горе есть специальный тоннель, позволяющий выйти к морю.

В Кремле расследование Навального по усадьбе Путина назвали "лохотроном".

Возвращение Навального в Россию: подробности

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

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Автор: Юрий Годован