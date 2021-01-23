Среди них в Москве - 945 человек, в Петербурге - 366. Акции проходили в 93 городах России.

В субботу, 23 января, в российских городах на акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержали более двух с половиной тысяч человек.

Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По данным на 20:30 по киевскому времени в России задержан 2501 человек. Среди них в Москве - 945 человек, в Петербурге - 366. Напомним, акции проходили в 93 городах России.

После массовой акции протеста в центре, москвичи попытались пикетировать СИЗО "Матросская тишина", где удерживают Навального, однако сотрудники ОМОНа начали их задерживать.

А в Новосибирске, Владивостоке и Ростове-на-Дону уже возбудили уголовные дела в связи с акциями.

Читайте такжеВ Bellingcat не исключают вероятность нового отравления Навального

Возвращение и арест Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

Навальный призвал сторонников не бояться и выходить на улицы.

Сегодня в РФ проходят акции в поддержку Навального в частности, его соратники анонсировали митинги в 93 городах. Силовики задерживают участников акций.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко