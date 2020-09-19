Субботняя акция протеста в Бангкоке стала одной из крупнейших со времен государственного переворота 2014 года.

В столице Таиланда Бангкоке в антиправительственной акции приняли участие десятки тысяч человек.

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Об этом сообщает ВВС News.

"Участники акции призывали провести реформу политической системы, в частности уменьшить роль монарха в управлении страной, и прекратить преследования оппозиции", - говорится в сообщении.

Полиция сообщила, что это был один из крупнейших протестов за последние годы, в котором приняли участие не менее 15 тысяч человек. Организаторы утверждают, что в акции приняли участие около 50 тысяч человек. На подобную акцию в августе собрались около 10 тысяч протестующих.

Сообщений о насилии не поступало.

Митинги в Таиланде проходят с июля, участники акций также призывают к отставке премьер-министра Прают Чан-оха, который пришел к власти в результате переворота 2014 года и выиграл спорные выборы в прошлом году.

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Автор: Виктория Токарева