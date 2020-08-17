Евросоюз поддержал участников протестов в Беларуси
02:25, 17 августа 2020Мир
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Протестующие требуют отставки Александра Лукашенко, немедленного освобождения всех политзаключенных и честного и открытого суда над силовиками.
Боррель напомнил, что сотни тысяч белорусов вышли сегодня на мирную демонстрацию / фото ua.depositphotos.com
Европейский союз поддержал участников протестов в Беларуси, которые требуют отставки Александра Лукашенко, немедленного освобождения всех политзаключенных и честного и открытого суда над силовиками.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.
"Сотни тысяч белорусов вышли сегодня на мирную демонстрацию, требуя освобождения политических заключенных, судебного преследования виновных в жестокости полиции и настоящих выборов", - написал Боррель.
"ЕС поддерживает белорусский народ", - заверил высокий представитель ЕС по иностранным делам.
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Протесты в Беларуси: хронология
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.
- В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.
- В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвала Минск остановить насилие.
- 16 августа оппозиция анонсировала проведение самого масштабного марша свободы в истории Беларуси. В свою очередь, власти устроили в центре Минска большой провластный митинг. По сообщениям очевидцев, на акцию «добровольно-принудительно» свозили бюджетников со всей страны.
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