Встреча состоится перед заседанием Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

В четверг, 10 апреля, в Брюсселе состоится встреча министров обороны стран, входящих в так называемую "коалицию желающих" усиливать давление на Россию, чтобы она прекратила развязанную против Украины войну. Во время встречи планируется обсуждение оперативных планов относительно введения в Украину многонациональных миротворческих сил, передает Sky News.

Ожидается, что на встрече будут присутствовать около 30 министров обороны, их возглавят британский и французский министры - Джон Хили и Себастьен Лекорню.

"Они рассмотрят возможности каждой страны и то, как их можно наилучшим образом использовать для поддержки долгосрочной обороны и безопасности Украины в рамках того, что Министерство обороны назвало "силами сдерживания", - говорится в публикации.

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Акцентируется, что, несмотря на очевидный тупик в переговорах, "коалиция желающих", в которую не входят США, продолжает свои планы относительно достижения мира в Украине.

В издании предположили, что Джон Хили во время встречи будет настаивать на необходимости "поставить Украину в максимально сильную позицию для защиты суверенитета и сдерживания будущей российской агрессии".

Напоминается, что в пятницу, 11 апреля, в Брюсселе состоится 27-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО. Предполагается, что в ходе него "будут продвигать дополнительную военную поддержку" Украины, поскольку Россия продолжает атаковать.

Миротворцы в Украине - актуальное

Напомним, по данным Politico, Украина прорабатывает формат возможной миротворческой миссии в случае достижения договоренностей с Россией. Основная цель - предотвратить повторную агрессию со стороны РФ, особенно учитывая заблокированное вступление в НАТО.

Для этого Киев выступает за присутствие иностранных войск на своей территории, включая сухопутные, морские силы и средства противовоздушной обороны.

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