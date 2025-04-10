Киеву нужны иноземеи войска на месте, чтобы сдержать любую будущую агрессию России, но США не соглашаются на это.

Украина прорабатывает формат возможной миротворческой миссии в случае достижения договоренностей с Россией. Основная цель - предотвратить повторную агрессию со стороны РФ, особенно учитывая заблокированное вступление в НАТО, пишет Politico.

Для этого Киев выступает за присутствие иностранных войск на своей территории, включая сухопутные, морские силы и средства противовоздушной обороны.

На встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе министры обороны Франции и Великобритании обсудили инициативу с представителями "коалиции желающих" - группы стран Европы, Канады и Австралии. США пока не принимают участия.

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Президент Владимир Зеленский уточнил:

"Мы обсуждаем присутствие иностранных войск на суше, в небе и на море. Противовоздушную оборону, а также другие деликатные стратегические вопросы... Есть некоторые чувствительные географические точки, где мы хотели бы иметь резерв".

Также он отметил важность мандата, инфраструктуры и конкретных сроков. Президент добавил, что хочет четкого понимания того, "на каком этапе переговоров мы можем реально рассчитывать на контингент".

Павел Палиса, заместитель главы Офиса президента, отметил, что в коалицию могут войти до десятка стран, включая Балтийские и Северные государства. Сотрудничество предполагается на основе двусторонних соглашений.

"Вопрос лишь в том, в каком формате это будет реализовано. Поэтому сейчас продолжаются дискуссии: есть наше базовое видение, а есть видение наших партнеров, исходя из их возможностей. После согласования всех деталей мы сможем переходить к более предметному разговору".

Главное препятствие - отсутствие гарантий от США. Многие страны не готовы действовать без американской поддержки, включающей логистику, разведку и авиационное прикрытие.

Россия, в свою очередь, заявляет, что размещение войск без мандата ООН неприемлемо. Несмотря на это, Украина настаивает, что имеет собственное видение развертывания таких сил, которые будут выступать гарантами безопасности. Эти силы должны обеспечить не только физическое присутствие, но и полноценную оборонительную инфраструктуру.

"Если французская бригада заходит на определенный участок... ей все равно придется обеспечить воздушное прикрытие", - пояснил Палиса.

Это включает ПВО, РЭБ, авиационную поддержку, защиту флота и налаженную логистику.

Иностранные войска в Украине - что нужно знать

Как сообщал УНИАН, вопрос формирования контингента иностранных сил активно рассматривают в рамках "коалиции желающих", которую возглавляют Франция и Великобритания.

4 апреля Украину посетили британская и французская делегации. По итогам заседания в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные из Франции одними из первых войдут в состав будущего контингента.

Как отметил президент Украины, к процессу формирования контингента присоединились многие страны. Обсуждается присутствие партнеров на земле, море и в небе, а также противовоздушная оборона и "некоторые деликатные вещи". В частности, речь идет о целой коалиции стран. Сейчас запланированы еженедельные встречи на уровне военных.

3 апреля заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса сообщил, что 10-12 стран выразили желание присоединиться к формированию военного контингента для Украины.

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