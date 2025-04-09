На совещании обсудят меры по стимулированию экономики.

Высшие руководители Китая планируют провести встречу в среду, 9 апреля, чтобы обсудить меры по стимулированию экономики и стабилизации рынков капитала. Собрание пройдет на фоне эскалации торговой войны с США.

Издание Reuters пишет, что политики обсудят меры по стимулированию внутреннего потребления и поддержке рынков капитала. Один из источников добавил, что, скорее всего, будут обсуждаться и такие инициативы, как налоговые скидки на экспорт.

На встрече, скорее всего, будут присутствовать высокопоставленные чиновники из государственных органов, включая центральный банк Народный банк Китая и Министерство финансов, сообщили источники.

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Также ожидается присутствие чиновников из Министерства торговли, а также банковского регулятора National Financial Regulatory Administration и регулятора ценных бумаг China Securities Regulatory Commission, сообщил первый источник.

Некоторые из мер по стимулированию второй по величине экономики мира могут быть реализованы в ближайшие недели, сказал второй источник.

Китайские государственные СМИ, как ожидается, сообщат о части повестки дня заседания, поскольку власти стремятся стабилизировать экономику и рынки, а также восстановить доверие, сказали источники.

Эскалация торговой войны между Китаем и США происходит на фоне затянувшегося кризиса в сфере недвижимости и высокого уровня задолженности местных органов власти, что подрывает доверие как бизнеса, так и потребителей.

Торговая война США и Китая - главные новости

Президент США Дональд Трамп объявил о введении базовой пошлины в 10% на импорт из всех стран, за исключением Канады и Мексики, а также дополнительных пошлин для примерно 60 стран, включая Китай.

Для Китая это означало дополнительную пошлину в 34%, что вместе с предыдущими составило 54%. В ответ Пекин объявил о введении дополнительной пошлины в 34% на все американские товары.

8 апреля США объявили о введении совокупной пошлины в размере 104% на импортируемые из Китая товары, что стало эскалацией торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

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