ВВС Британии предоставят либо Typhoon, либо F35.

В соответствии с предложениями об отправке миротворческого контингента в Украину, которые обсуждаются "коалицией желающих", британские истребители готовы обеспечить прикрытие войск с воздуха. Как пишет The Telegraph, на встрече в Постоянном объединенном штабе в четверг обсуждалась отправка британских истребителей в Украину.

При этом, по данным источников, ВВС Британии предоставят либо истребители Typhoon, либо F35, поскольку оба обеспечивают "отличную воздушную патрульную службу".

При этом источник в ВВС Британии сказал, что "британская армия и Королевские ВВС будут частью первого авангарда в Украине и британцы, вероятно, будут одной из первых стран, которые возьмут на себя обязательства".

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Он добавил, что несколько стран будут готовы к отправке воздушного прикрытия в нужный момент, и оно будет осуществляться на ротационной основе.

В то же время он подчеркнул, что никаких обязательств пока не было обещано или подтверждено в отношении воздушного прикрытия.

Великобритания уже согласилась, что в рамках расширенного передового присутствия НАТО шесть самолетов Typhoon будут отправлены в Польшу для проведения воздушной патрульной службы. Источник добавил, что Британия может отправить больше", если Typhoon потребуется перенаправить в Украину.

Также, по данным The Telegraph, обсуждения в четверг также включали то, как будет выглядеть воздушное прикрытие, какие страны могут предоставить самолеты, где они будут базироваться и дозаправляться.

Также один из военных источников подчеркнул, что ключевыми приоритетами для коалиции являются обеспечение безопасности воздушного пространства Украины и возвращение Черного моря в международные воды.

"Украина должна быть уверена в своей стране, чтобы начать экономический путь и вернуть перемещенных лиц в свою страну", — сказал он.

Миротворцы в Украине

Спикер британского премьер-министра заявил, что уже более 30 стран присоединились к "коалиции желающих", и многие из них готовы отправить свои войска в Украину. В то же время министр вооруженных сил страны Люк Поллард сказал, что Великобритания не будет отправлять миротворческие силы в Украину без гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов.

Также СМИ сообщали, что на встрече глав Генштабов союзников в Лондоне достигнуто соглашение, что для обеспечения мира в Украине понадобятся не только сухопутные войска, но также мощные подразделения ВВС и ВМФ.

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