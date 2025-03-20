Кроме того, он должен принять безусловное прекращение огня.

Кремлевский правитель Путин не должен иметь право вето на присутствие европейских миротворцев в Украине, если будет заключено соглашение о прекращении войны.

Как передает Sky News, с таким заявлением на бизнес-конференции в Лондоне выступил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. По его словам, Путин должен просто принять безусловное прекращение огня на российско-украинском фронте:

"Это план, который лежит на столе, давайте приступим к его выполнению, чего же мы ждем? Чего мы точно не можем сделать, так это дать Путину право вето на архитектуру безопасности, которая будет регулировать этот мир".

Британский министр подчеркнул, что роль в этом должны играть все, кто хочет обеспечить Украине возможность защищаться и гарантировать, что Путин не сможет вернуться через несколько лет с новыми силами.

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Коалиция желающих

Как известно, недавно был достигнут прогресс в организации международной миротворческой миссии для поддержания мира в Украине. Инициативу возглавляют Великобритания и Франция, которые совместно с другими странами формируют так называемую "коалицию желающих".

По данным СМИ, общая численность миротворческих сил может превысить 10 тысяч человек. Кроме того, около 35 стран согласились обеспечить поставки оружия, логистическую и разведывательную поддержку для миссии.

Россия категорически выступает против развертывания миротворческих сил в Украине, особенно если они будут включать военнослужащих из стран НАТО.

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