По словам премьер-министра Италии, важно избежать риска раскола на Западе.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна вместе с Великобританией могут сыграть важную роль в "возведении" мостов между США и Украиной. Она также предупредила, что разногласия на Западе "делают нас всех слабее", передает The Telegraph.

Во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Мелони поблагодарила его за то, что он собрал европейских лидеров на мирный саммит в Лондоне.

По ее словам, Великобритания и Италия "очень скоординированы в достижении цели, которой мы хотим достичь - справедливого и длительного мира в Украине".

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"Я думаю, что очень важно, чтобы мы избежали риска раскола на Западе. И я думаю, что в этом вопросе Великобритания и Италия могут сыграть важную роль в возведении мостов. Если мы разделимся, это сделает нас всех слабее", - подчеркнула Мелони.

Отношения между США и Украиной - последние новости

Ранее член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин рассказал, что ждет Украину без помощи США. По его словам, эта помощь немного переоценена в СМИ, но все равно является важной.

"Даже если США полностью откажутся от помощи Украине, это будет критично, но не катастрофично при условии, если часть отсутствия этой помощи компенсирует Украина внутренними резервами, а часть компенсирует Европа. Но здесь начинается большое количество "но"", - объяснил он.

Также издание Bloomberg писало, что Великобритания пыталась спасти соглашение между Украиной и США, однако потерпела неудачу, ведь у Трампа высказались против этого. В частности администрация президента США в частном порядке дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского, чтобы наладить отношения.

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