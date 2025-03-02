Мелони подтвердила, что Италия не будет отправлять своих военных в Украину.

Странам Запада необходимо избежать раскола по Украине, чтобы добиться прочного мира. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая перед журналистами по итогам саммита по Украине в Лондоне, сообщает The Guardian.

Отмечается, что она высоко оценила переговоры по "очень деликатной и сложной ситуации". Также Мелони рассказала, что для нее главной целью является избежание раскола между западными странами в выборе подхода к разрешению войны в Украине.

Помимо этого премьер-министр Италии в разговоре с журналистами похвалила президента Украины Владимира Зеленского за его рациональный анализ, несмотря на конфликт, который возник у него с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете 28 февраля. По ее словам, украинский лидер ищет решение из сложившейся ситуации.

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Кроме того, Мелони высказалась об отправке европейских миротворческих войск в Украину. Она подчеркнула, что сейчас нет ни одного конкретного плана по развертыванию солдат, а лишь общие идеи, которые еще предстоит обсудить. Также премьер-министр Италии подтвердила, что планов по отправке итальянских войск в Украину нет.

Мелони добавила, что сейчас для Запада главное - найти путь к прочному миру. Она призвала других лидеров "мыслить нестандартно" о возможных трансатлантических решениях, которые не обязательно связаны с членством Украины в НАТО. Помимо этого премьер-министр Италии считает, что идея создания европейского "ядерного зонтика" может привести к разъединению с США.

Саммит по Украине в Лондоне - другие заявления европейских лидеров

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц по итогам саммита по Украине в Лондоне ответил, что нужно Киеву для защиты от агрессии России. По его словам, Украине важно иметь возможность вести переговоры относительно своего будущего.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал, будут ли Европа и США работать вместе для достижения мира в Украине. По словам британского премьера, сегодняшние переговоры проходили на основе того, что Европа будет работать совместно с США.

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