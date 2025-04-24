Пока что никто не одобрил предложения Трампа.

Президент США Дональд Трамп продает свой "мирный план" по Украине, однако ни европейские страны, ни Украина, ни Россия его не покупают. Об этом пишет The Economist.

Уточняется, что предложения Трампа вознаградят агрессию РФ против Украины формальным признанием незаконной аннексии Крыма, прекращением антироссийских санкций, а также обещанием, что Украине не позволят вступить в НАТО.

А взамен Америка не предлагает Киеву ни гарантий безопасности, ни помощи с какими-либо другими подобными гарантиями, которые могут предложить европейцы.

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"Лучшее, что можно сказать об американском плане, это то, что он не может дать Путину всего, чего тот хочет. Нет официального признания его аннексии четырех украинских областей, которые Россия сейчас частично оккупирует. И, согласно просочившимся сообщениям, нет никакого принятия российских требований о наложении ограничений на вооруженные силы Украины после вступления в силу любого мирного соглашения", - пишут журналисты.

По данным издания, пока что никто не одобрил предложения Трампа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не признает захват Крыма Россией.

В то же время, европейские страны не хотят подрывать позиции Украины, а в РФ пока тоже не приняли план президента США.

Отмечено, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф вскоре посетит Москву, чтобы попытаться получить от российского диктатора Владимира Путина согласие.

"Мирный план" Трампа по завершению войны

Как писал УНИАН, ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что ключ к мирному соглашению по Украине вращается вокруг "пяти территорий". Он не уточнил, о чем именно идет речь, хотя, как известно, РФ настаивает на том, что ее захват Крыма, Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой должен быть признан в любом соглашении.

В Министерстве иностранных дел Украины жестко ответили на заявление Уиткоффа о "территориальном вопросе". Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что Украина никогда не признает украденные территории российскими и никогда не согласится ни на одно ограничение своей обороноспособности

По данным Reuters, Европа категорически против некоторых пунктов "мирного плана". Речь идет о признании незаконной аннексии Крыма и о снятии санкций с России до завершения переговоров.

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