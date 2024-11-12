В худшем случае, Украина может потерять даже больше территории, если США просто остановят поставки оружия, не остановив Путина.

Попытка Дональда Трампа заморозить войну в Украине по текущей линии фронта может привести к расколу на Западе и откроет дорогу к усилению Китая. Об этом пишет британская The DailyMail, анализируя вероятный "мирный план" республиканцев.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп придумал отличный ответ, почему он не может раскрыть подробности своего "гениального" плана закончить войну в Украине "за 24 часа". "Я не могу дать вам эти планы, потому что если я дам вам эти планы, я не смогу ими воспользоваться", - говорил он.

Однако в сентябре напарник Трампа по выборам, а ныне избранный вице-президент Джей Ди Вэнс в одном из интервью сделал очерк того, как Трамп мог бы установить мир в Украине.

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"То, что, пожалуй, выглядит так, что нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной становится похожей на демилитаризованную зону, сильно укрепленную, чтобы россияне больше не вторглись. Украина остается независимым суверенным государством. Россия получает от Украины гарантию нейтралитета. Она не присоединяется к НАТО и некоторым другим союзным организациям. Немцы и другие страны должны финансировать восстановление Украины", - сказал тогда Вэнс.

Позже, уже после победы Трампа на выборах, Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к следующему президенту США, подтвердил, что такой план действительно рассматривается. В частности, Украине запретят присоединяться к НАТО минимум в течение 20 лет в обмен на выгодные сделки с оружием. А текущую линию фронта превратят в "800-мильную демилитаризованную зону" (ДМЗ), что будет означать фактическую потерю 20% украинской территории.

При этом остается непонятным, кто именно будет контролировать ДМЗ, поскольку американцы явно не настроены присылать своих солдат в статусе миротворцев. Возможно, эту роль сыграют европейцы.

Возможно ли соглашение вообще

Чтобы ввести прекращение огня и заморозить конфликт на текущей линии соприкосновения, нужно согласие на это обеих противоборствующих сторон. И с этим могут быть проблемы, пишет The DailyMail. Владимир Зеленский неоднократно повторял, что любые уступки России были бы "неприемлемыми для Украины" и "самоубийством для Европы".

Главные европейские партнеры Украины - Великобритания, Франция и Германия - пообещали поддерживать ВСУ в борьбе с московскими войсками "сколько это потребуется". И они подтвердили эти обещания после победы Трампа.

Так что Европа, за исключением разве Венгрии и Словакии, остается преданной военным усилиям Украины. Однако европейцы будут не в восторге от перспективы взять на себя ответственность за финансирование, укомплектование и управление демилитаризованной зоной, которую предлагает Белый дом, но не поддерживает.

Вопросом остается и то, где именно провести линию ДМЗ, ведь фронт постоянно движется, а ВСУ контролируют часть российской территории.

Также The DailyMail напоминает, что ДМЗ между двумя Кореями, которой, очевидно, вдохновлялся Вэнс, значительно короче (всего 155 миль), а ее существование по крайней мере на начальном этапе гарантировалось войсками США, присутствующими в Южной Корее.

"Учитывая пренебрежение Украины к перспективе уступить любую территорию России и очевидную приверженность Европы долгосрочно поддерживать Киев, трудно представить, как можно было бы протолкнуть соглашение о прекращении огня, предложенное Вэнсом", - пишет The DailyMail.

Ожидаемые последствия от "плана Вэнса-Трампа"

Если администрации Трампа не удастся склонить Украину на подобный вариант мира, США, вероятно, прибегнут к принуждению: отменят всю помощь Киеву. Остальные партнеры при всем желании не смогут предоставить Украине достаточно оружия, чтобы компенсировать самоустранение американцев.

Кроме очевидных последствий для Украины, попытка администрации Трампа заставить Киев принять мирное соглашение резко подорвала бы отношения Вашингтона со всей Европой и поставила бы под сомнение легитимность НАТО, считают авторы публикации.

Некоторые аналитики и политики предупреждают, что такой шаг может даже подбодрить таких субъектов, как Китай, воспользоваться разобщенностью Запада и попытаться расширить свое влияние в Тихом океане.

Наконец, с точки зрения человеческих затрат, заставить Украину потерять территорию в пользу России решит судьбу миллионов украинцев, которые сейчас живут под российской оккупацией.

Приход Трампа: последствия для Украины

Как писал УНИАН, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон считает, что Лондон будет вынужден послать войска на помощь Украине, если Дональд Трамп сократит военную помощь Киеву. Он подчеркнул, что поражение Украины недопустимо для Европы.

Между тем радикальные трамписты из движения MAGA (Make America Great Again - Сделаем Америку Великой Снова) уже заверили, что намерены полностью отменить военную помощь Украине и хотят, чтобы так же поступили и европейские страны.

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