Они также хотят, чтобы европейские страны тоже оставили Украину без поддержки.

Радикальные трамписты хотят сократить американскую помощь Украине и ожидают того же от европейских стран. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил Стив Беннон, советник Дональда Трампа и лидер протрамповского движения MAGA (Make America Great Again - Сделаем Америку Великой Снова).

Подчеркивая, что он говорит именно от движения MAGA, а не от имени самого Трампа, Беннон в частности выразил недовольство политикой итальянского премьера Джорджии Мелони, которая изменила свои в прошлом довольно правые взгляды на несколько более умеренные. Среди прочего он упрекнул Мелони за ее поддержку Украины.

"Я думаю, что ее отношение изменится с приходом президента Трампа, который ее убедит. Иначе, если она действительно верит в то, что говорила последние годы, она должна быть готова вместе с другими в Европе вкладывать в это деньги, выписывать чеки размером с речи. Мы в движении MAGA непреклонны, мы хотим урезать 100% средств для Украины в Палате представителей Конгресса", - заявил Беннон.

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Признавая, что у движения MAGA и самого Трампа взгляды могут несколько отличаться, Беннон отмечает, что новоизбранный президент США хочет мира в Украине.

"Я не говорю за него, но понятно, что он хочет положить конец этой полуодержимости проталкивания НАТО чуть ли не на территорию России", - говорит Беннон.

Как Трамп поступит с Украиной: что известно

Как писал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп до сих пор не дал четкого ответа на то, как именно он планирует воплотить свое обещание о достижении мира в Украине. И это порождает массу предположений радикально противоположного содержания.

Сейчас точно известно лишь то, что Трамп намерен посадить Россию и Украину за стол переговоров в первый день своего президентства. Об этом заявила его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

Также СМИ писали, что президент Владимир Зеленский остался доволен телефонным разговором с Трампом, который состоялся на прошлой неделе.

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