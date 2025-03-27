Трамп хочет достичь прекращения огня в Украине за 100 дней на посту, - The Economist

В Вашингтоне активно обсуждаются возможности признания аннексии части территорий, отказ Украине в членстве в НАТО или определенные гарантии безопасности для России.

США стремятся достичь прогресса по прекращению огня в Украине в течение первых 100 дней пребывания Дональда Трампа на посту президента, пишет The Economist.

Американские аналитики считают, что Владимир Путин и Владимир Зеленский могут быть открытыми к переговорам о прекращении войны, но не готовы остановить боевые действия.

"На данный момент оба лидера, вероятно, все еще видят риски длительной войны меньшими, чем риски неудовлетворительного урегулирования", - говорится в ежегодной оценке угроз 18 американских разведывательных служб, опубликованной 25 марта.

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Это создает трудности для планов президента Дональда Трампа, который стремится к быстрому завершению конфликта. Хотя его администрация заявляет о значительных успехах в переговорах, процесс до сих пор затягивается, а Россия продолжает выдвигать новые требования.

Переговоры о прекращении огня демонстрируют это очень четко. 11 марта США и Украина предложили немедленное прекращение боевых действий на 30 дней. Через неделю Россия сузила формат только до прекращения атак на энергетическую инфраструктуру и судоходство в Черном море. 25 марта Белый дом объявил о соглашении по "обеспечению безопасной навигации", однако Москва немедленно заявила, что оно не вступит в силу, пока российский государственный банк не будет повторно подключен к системе SWIFT. ЕС, в свою очередь, отметил, что это возможно только после выхода России из Украины.

Даже если договоренности вступят в силу, их влияние будет ограниченным. Западные санкции уже не препятствуют экспорту российских продуктов питания и удобрений, а Украина самостоятельно открыла свой морской коридор, вытеснив российский флот. В лучшем случае, соглашение позволит уменьшить страховые ставки для судоходства и расширить экспортные возможности обеих сторон.

Украинские и европейские чиновники обеспокоены тем, что администрация Трампа может пойти на уступки России без получения реальных гарантий. Заявление Белого дома уже включает обещания "помочь восстановить доступ России к мировому рынку экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких операций".

При этом Киев фактически лишен военной помощи США на определенный период, тогда как Россия получает предложения по ослаблению санкций. В Вашингтоне активно обсуждаются возможности признания аннексии части территорий, отказ Украине в членстве в НАТО или определенные гарантии безопасности для России.

В недавнем интервью Стив Уиткофф, спецпредставитель Трампа по вопросам Украины, отметил, что его цель - не просто прекращение войны, а новый стратегический пакт с Россией, который включает сотрудничество в добыче нефти и газа, искусственном интеллекте и даже в отношениях с Ираном.

"Кто не хочет видеть такой мир?" - заявил он, раскритиковав европейские страны за их поддержку Украины, назвав это "попытками быть как Уинстон Черчилль".

Россия затягивает переговоры

Пока Россия стремится убедить администрацию Трампа игнорировать опасения Украины и Европы и заключить более широкое соглашение, которое будет учитывать интересы Кремля. Киев, наоборот, пытается доказать, что Москва ведет переговоры недобросовестно, надеясь, что это изменит позицию США.

25 марта Трамп признал, что Путин может затягивать процесс, но не выказал беспокойства. "Возможно, они медлят. Знаете, я делал это годами", - сказал он в интервью Newsmax TV, добавив, что и Россия, и Украина "хотели бы, чтобы это закончилось".

"Американские чиновники надеются достичь прекращения огня в течение первых 100 дней пребывания Трампа в должности. Опасность заключается в том, что поспешное соглашение будет означать отказ от Украины и уступки России", - пишет издание.

Как говорят американские разведчики, у Путина есть веские причины тянуть время, потому что "положительные тенденции на поле боя позволяют запастись стратегическим терпением". Зеленский опасается, что плохое соглашение "повлечет внутреннюю негативную реакцию и опасность в будущем".

Прекращение огня - новости

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что Россия "тянет время" и пытается отсрочить достижение полного перемирия с Украиной.

25 марта российская сторона заявила, что США согласились на снятие части санкций в обмен на поддержку соглашения по Черному морю.

Государственный секретарь США Марко Рубио рассказал, что США сейчас оценивают требования России о прекращении огня в Черном море. При этом он отметил, что некоторые из санкций, которые требует снять Россия, введены не США, а Европейским Союзом.

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