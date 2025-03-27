По словам президента, он четко показать миру, что Украина желает мира, а Путин нет.

Украина согласилась на прекращение огня с Россией, чтобы четко показать миру, что российский диктатор Владимир Путин не желает мира. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью европейским СМИ.

"Есть Ближний Восток, который всегда рассказывал мне тет-а-тет, в других разговорах, что Путин готов к прекращению огня, к безусловному. Что это Украина не хочет окончания войны, это Украина не хочет мира. То есть там "русская" пропаганда поработала очень сильно. И я такими шагами четко очень показал, что мы готовы к прекращению огня, но вы сейчас увидите, что Путин не готов", - сказал он.

Он добавил, что после этого были несколько контактов со странами Ближнего Востока и Глобального Юга, которые до этого с нами "даже не очень разговаривали, потому что балансировали между нами и русскими".

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Второй причиной, по словам Зеленского, было то, что ему нужно было разблокировать помощь Украине от США.

Также Зеленский отметил, что хотел бы чтобы теперь, когда Путин отказался от прекращения огня, президент США надавил на него санкциями, не снимая, а усиливая их.

Прекращение огня - новости

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что Россия "тянет время" и пытается отсрочить достижение полного перемирия с Украиной.

25 марта российская сторона заявила, что США согласились на снятие части санкций в обмен на поддержку соглашения по Черному морю.

Государственный секретарь США Марко Рубио рассказал, что США сейчас оценивают требования России о прекращении огня в Черном море. При этом он отметил, что некоторые из санкций, которые требует снять Россия, введены не США, а Европейским Союзом.

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