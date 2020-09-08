В погранслужбе Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".
Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского.
"8 сентября, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска „Александровка“ и убыли в сторону Украины", — сообщил Антон Бычковский.
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По данным Telegram-канала ATN NEWS, все трое пытались пересечь границу на авто.
"При осмотре авто у них сдали нервы. Резко рванув в сторону Украины, они чуть не сбили пограничника. При этом Колесникову буквально выбросили из машины", - говорится в сообщении.
Как сообщается, Родненкову и Кравцову удалось пересечь границу, а Колесникову задержали.
Однако, в Госпогранкомитете не смогли подтвердить эту информацию, повторив, что пограничный контроль прошли все трое, сообщает ATN NEWS.
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