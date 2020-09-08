В погранслужбе Беларуси заявили, что Колесникова прошла пограничный контроль и выехала в сторону Украины.

В погранслужбе Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского.

"8 сентября, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска „Александровка“ и убыли в сторону Украины", — сообщил Антон Бычковский.

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По данным Telegram-канала ATN NEWS, все трое пытались пересечь границу на авто.

"При осмотре авто у них сдали нервы. Резко рванув в сторону Украины, они чуть не сбили пограничника. При этом Колесникову буквально выбросили из машины", - говорится в сообщении.

Как сообщается, Родненкову и Кравцову удалось пересечь границу, а Колесникову задержали.

Однако, в Госпогранкомитете не смогли подтвердить эту информацию, повторив, что пограничный контроль прошли все трое, сообщает ATN NEWS.

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Очевидица похищения Анастасия рассказала, что оппозиционерку похитили около 10:05 возле Национального художественного музея – неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сказал, что Мария была одна в центре города по делам. О ее исчезновении Родненков узнал от СМИ, и стал выяснять, где находится Мария. В 11:00 телефон Родненкова также стал недоступен.

Появилась также информация о задержании члена Координационного совета оппозиции Андрея Егорова. Накануне во время протестных акций задержана и руководитель общественного экологического объединения "Экодом" Ирина Сухий.

Минская милиция заявляет, что не задерживала Марию Колесникову. Официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова заявила, что пока ничего не может сообщить о предполагаемом задержании члена президиума КС.

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Автор: Екатерина Лиманская