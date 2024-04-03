Главы оборонных ведомств провели первый разговор за полтора года.

Министры обороны Франции и России провели телефонный разговор впервые с октября 2022 года. Об этом сообщается на сайте Минобороны Франции.

Отмечается, что во время разговора Себастьян Лекорню осудил недавний теракт в подмосковном "Крокус Сити Холл", "который совершили исламские боевики".

"Министр напомнил о нашем решительном осуждении и солидарности Франции с жертвами и их семьями. Он подтвердил, что у Франции нет информации, чтобы установить связь между этой атакой и Украиной", - говорится в сообщении.

В то же время Лекорню во время разговора с российским коллегой высказался по поводу войны в Украине.

"Министр также безоговорочно осудил захватническую войну, которую Россия развязала в Украине, и напомнил, что Франция будет продолжать поддерживать Украину настолько долго и настолько интенсивно, насколько это необходимо, в ее борьбе за свободу и мир, суверенитет, чтобы принести мир и безопасность на европейский континент", - отмечается в сообщении.

Отношения Франции и РФ - последние заявления

В России заявляют об отправке 1500 французских солдат в Украину. По словам спикера Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, "в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий".

При этом дипломат обвинила Францию в "тайном" вывозе из Украины культурных ценностей.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свои планы разместить западные войска в Украине. Он подчеркнул, что его страна может разместить свои войска в Украине, "чтобы противостоять российским силам".

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