Американский президент попросил повлиять на Иран.

Во вторник, 2 апреля, Джо Байден и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили не только американо-китайские отношения, но и войну в Украине.

В Белом доме заявили, что Байден говорил о борьбе с производством наркотиков, конфликте на Ближнем Востоке, ядерной программе Северной Кореи и поддержке Китаем России. По словам Джона Кирби, также они затронули темы несправедливой торговой политики, задержанных американцев и блокировки TikTok.

Как пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации, беседа была скорее "контрольной встречей" перед визитом министра финансов и госсекретаря в Китай. Байден хотел подчеркнуть, что Китай не должен помогать России в восстанавлении военно-промышленной базы - КНР взяла на себя часть торговли, которую прекратили европейские страны, что позволило Москве восстановить возможности по производству оружия.

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Администрация Байдена также предупредила Китай, чтобы он обуздал корабли береговой охраны, которые обстреливают из водометов филиппинские корабли в спорных водах Южно-Китайского моря. Также Штаты заявили, что китайские военные провокационно используют самолеты и корабли вблизи Тайваня. При этом Байден подтвердил, что США придерживаются "политики одного Китая".

Си заявил, что тайваньский вопрос - это "первая красная линия", которую нельзя переступать в отношениях между странами, поэтому Штаты должны прибегнуть к "конкретным действиям" и продемонстрировать готовность не поддерживать независимость Тайваня. Также китайский лидер раскритиковал "бесконечный поток мер", предпринимаемых Штатами для подавления экономики, науки и технологий Китая.

По словам чиновника, американский президент также хотел, чтобы Китай попросил Иран остановить хутистов от нападений на торговые суда в Красном море.

Отношения США и Китая:

Напомним, в начале года Китай ввел санкции против ряда американских оборонных компаний. Также Пекин раскритиковал поставки оружия Тайваню и введение санкций против китайских компаний и граждан.

В то же время Си Цзиньпин говорил, что они хотят работаь со Штатами над улучшением связей между крупнейшими экономиками мира.

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