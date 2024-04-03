По словам Захаровой, "в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий".

Франция отправляет в Украину 1500 военных. Такую информацию озвучила спикер Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

По ее словам, "появляются новые сведения о подготовке Парижем военного контингента для отправки в Украину".

"В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонной тактической группы численностью около 1500 человек. Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий", - отметила Захарова.

При этом она обвинила Францию в "тайном" вывозе из Украины культурных ценностей.

"Французы продолжают ту часть своей истории, которая вообще-то должна быть предана забвению - дело своих предков, которые занимались тайным вывозом из Украины культурных ценностей - в частности, старинных израильских икон для их якобы, как они это формулируют, сохранения во Франции", - сказала спикер МИД РФ.

Она добавила, что "киевский режим продолжает зачистку информационного пространства, введение тотальной цензуры в стране".

Отправка западных войск в Украину

В марте президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свои планы разместить западные войска в Украине. По его словам, Франция может разместить свои войска в Украине.

Как сказал Макрон, "нам придется провести операции на местах, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским силам".

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