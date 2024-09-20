Глава МИД РФ заявил, что страна готова "защищать свои интересы в военном, политическом и оборонно-технологическом плане".

Россия готова к потенциальному конфликту с НАТО в Арктике, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров, информирует Politico.

"Мы видим, как НАТО активизирует учения, связанные с возможными кризисами в Арктике. Наша страна полностью готова защищать свои интересы в военном, политическом и оборонно-технологическом плане", - заявил Лавров.

Это заявление стало очередной демонстрацией военной риторики со стороны Кремля, который неоднократно угрожал применением силы против НАТО и его союзников, включая возможность ядерного конфликта.

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Арктика - самая северная точка Земли, и ее территории принадлежат восьми государствам: Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Канаде, США, Исландии и России. Все страны, кроме России, являются членами НАТО.

Финляндия присоединилась к НАТО в апреле прошлого года после вторжения России в Украину, а Швеция стала частью альянса в марте этого года, увеличив количество членов НАТО до 32.

Лавров также подчеркнул, что "Арктика не является территорией НАТО", и подчеркнул, что другие страны, такие как Китай и Индия, имеют собственные интересы в регионе.

Ранее один из высокопоставленных чиновников Москвы предупредил, что Финляндия "первой пострадает" в случае войны между НАТО и Россией.

В феврале Россия приостановила свое участие в Арктическом совете - межправительственном форуме, в который входят арктические страны. Это стало следствием бойкота со стороны других участников после начала российской агрессии против Украины. Несмотря на это, некоторое сотрудничество было частично восстановлено.

Ситуация в Арктике

США, Финляндия и Канада планируют объединиться для обмена опытом в сфере судостроения ледоколов, ожидая, что мировой спрос на эти суда будет расти, поскольку Россия и Китай все чаще прибегают к агрессивным действиям в Арктике.

Как пишет Bloomberg, три страны объявили в пятницу на саммите НАТО о создании партнерства, чтобы укрепить свои знания и сделать этот опыт доступным для более широкой группы союзников.

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