В Италии заявили, что их позиция относительно использования переданного оружия Украине для ударов по территории России не изменилась: страна не позволит этого.
Как передает газета Corriere Della Sera, соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни перед заседанием глав МИД стран Европейского Союза в Брюсселе,
"Но мы не воюем с Москвой. Каждая страна решает для себя. Мы отправили в основном оборонное вооружение, сейчас мы собираемся отправить новую батарею SAMP-T, которая является оборонной и не может использоваться на территории России", - заявил он.Видео дня
Таяни акцентировал, что НАТО не воюет с Россией, и поэтому Италия приветствует использование своего оружия только на территории Украины.
Удары по России западным оружием - что сообщалось
Напомним, как писал The Telegraph, Украина должна получить разрешение на использование американского дальнобойного оружия, в частности, ракет ATACMS для ударов вглубь России. И это реально сделать, не рискуя неконтролируемой эскалацией, К тому же, даже несмотря на передислокацию российской авиации, Киеву "еще не поздно" нанести удар.
Отмечается, что несмотря на то, что Украина обладает целым рядом локально разработанных возможностей и может поражать цели, находящиеся дальше тысячи километров вглубь России, ее лучшее дальнобойное оружие производится в Америке, и США запретили его использовать.