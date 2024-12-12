В РФ в этой сфере крутятся огромные деньги и идет борьба за управление финансовыми потоками.

Ликвидация в России заместителя генерального конструктора, руководителя отдела функционального программного обеспечения КБ "Марс" Михаила Шатского, скорее всего, является следствием криминальных разборок. Об этом в эфире Radio NV сказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

Отвечая на вопрос по поводу убийства Шатского, который занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня Х-69, которой была уничтожена Трипольская ТЭЦ на Киевщине, он отметил, что уничтожение даже таких фигур как Шатский не будет влиять на процесс модернизации ракеты, но некоторое время могут быть какие-то организационные сбои.

"Но, скорее всего, это все же криминальные разборки. И КБ "Марс", и МКБ "Радуга" - все это акционерные общества, где крутятся огромные деньги и борьба за руководящие должности в этих обществах крайне жестокая, поскольку речь идет об управлении финансовыми потоками", - подчеркнул эксперт.

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По его словам, россияне сейчас не жалеют денег на вооружение и требуют только одного - результата, а если его не будет, то тогда может быть уголовная ответственность за невыполнение оборонного заказа.

При этом Романенко напомнил, что много лет назад был убит именно из-за криминальных разборок один из главных конструкторов ЗРК "С-300":

"Если это Главное управление разведки Минобороны Украины, то они работали через российские криминальные структуры. И это идеальный вариант, потому что концов не найдешь".

Ликвидация российского конструктора Шатского

Как сообщал УНИАН, в Кузьминском лесопарке вблизи города Котельники (РФ) застрелили заместителя генерального конструктора, руководителя отдела функционального программного обеспечения КБ "Марс" Михаила Шатского.

Как отметил источник УНИАН в Силах обороны Украины, к его уничтожению может быть причастно Главное управление разведки Министерства обороны. Шатский работал в федеральном государственном унитарном предприятии Московское опытно-конструкторское бюро "Марс", которое является дочерним предприятием государственного холдинга по атомной энергии "Росатом".

По словам источника, Шатский занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня Х-69, а коллеги считали его главным идеологом внедрения искусственного интеллекта в БПЛА и в другие летательные и космические российские аппараты.

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