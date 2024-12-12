Также Шатский занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня Х-69.

В Кузьминском лесопарке вблизи города Котельники застрелили заместителя генерального конструктора, руководителя отдела функционального программного обеспечения КБ "Марс" Михаила Шатского.

Как отметил источник УНИАН в Силах обороны Украины, к его уничтожению может быть причастно Главное управление разведки Министерства обороны. Шатский работал в федеральном государственном унитарном предприятии Московское опытно-конструкторское бюро "Марс", которое является дочерним предприятием государственного холдинга по атомной энергии "Росатом".

По словам источника, Шатский занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня Х-69, а коллеги считали его главным идеологом внедрения искусственного интеллекта в БПЛА и в другие летательные и космические российские аппараты:

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"Напоминаем, что каждое лицо, которое так или иначе причастно к развитию российского ВПК и таким образом поддерживает российскую агрессию против Украины, является законной целью для Сил обороны".

Убийство российского конструктора

Как писал УНИАН, сегодня в сети появились сообщения о стрельбе и убийстве в городе Котельники. Нападавшему удалось покинуть место инцидента.

Впоследствии стало известно, что убит был конструктор бюро "Марс" Михаил Шатский. Российский блогер Александр Невзоров заявил, что тот виноват в смерти тысяч невинных украинцев.

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