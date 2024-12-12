Под Москвой был ликвидирован заместитель генерального конструктора, руководитель отдела программного обеспечения конструкторского бюро "Марс" Михаил Шатский. Известно, что он занимался модернизацией российских крылатых ракет X-59 до уровня X-69 и внедрением новых беспилотных летательных аппаратов в войну против Украины.
"У Буданова длинные руки. Похоже, никто из виновных в геноциде украинцев не умрет своей смертью. Он [Шатский] повинен в смерти тысяч невинных украинцев", - заявил российский оппозиционер Александр Невзоров в Telegram.
Ранее российские СМИ сообщали о стрельбе в городе Котельники, Московской области.
"Застрелен мужчина. В районе Кузьминского лесопарка, предположительно, произошло убийство. На месте спецслужбы, нападавший скрылся", - говорилось в сообщении.
Другие ликвидированные оккупанты
Ранее УНИАН сообщал, что в России был ликвидирован пилот 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка ВКС РФ Дмитрия Голенкова. Он причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам.
Кроме того, В Севастополе умертвили руководителя штаба ракетных кораблей ЧФ РФ Транковского. "Символично, что российский военный преступник, на руках которого кровь десятков мирных украинцев, закончил свою бесславную жизнь на улице Тараса Шевченко в Севастополе", - отметил информированный источник в СБУ.