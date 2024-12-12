Был убит Михаил Шатский, который работал над модернизацией крылатых ракет.

Под Москвой был ликвидирован заместитель генерального конструктора, руководитель отдела программного обеспечения конструкторского бюро "Марс" Михаил Шатский. Известно, что он занимался модернизацией российских крылатых ракет X-59 до уровня X-69 и внедрением новых беспилотных летательных аппаратов в войну против Украины.

"У Буданова длинные руки. Похоже, никто из виновных в геноциде украинцев не умрет своей смертью. Он [Шатский] повинен в смерти тысяч невинных украинцев", - заявил российский оппозиционер Александр Невзоров в Telegram.

Ранее российские СМИ сообщали о стрельбе в городе Котельники, Московской области.

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"Застрелен мужчина. В районе Кузьминского лесопарка, предположительно, произошло убийство. На месте спецслужбы, нападавший скрылся", - говорилось в сообщении.

Другие ликвидированные оккупанты

Ранее УНИАН сообщал, что в России был ликвидирован пилот 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка ВКС РФ Дмитрия Голенкова. Он причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам.

Кроме того, В Севастополе умертвили руководителя штаба ракетных кораблей ЧФ РФ Транковского. "Символично, что российский военный преступник, на руках которого кровь десятков мирных украинцев, закончил свою бесславную жизнь на улице Тараса Шевченко в Севастополе", - отметил информированный источник в СБУ.

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