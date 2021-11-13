Лукашенко обвиняли в том, что он использует беженцев как оружие против ЕС.

В ночь на субботу белорусские силовики пытались разрушить временное заграждение на польской границе.

Об этом сообщает Пограничная служба Польши в Twitter.

Солдаты вырывали столбики и разрывали проволоку с помощью служебного автомобиля. Польские службы были ослеплены лазером и стробоскопом.

"Белорусы снарядили иностранцев слезоточивым газом, который применялся в отношении польских служб. Эту и следующую попытку нелегального пересечения границы Польши мы предотвратили", – говорится в сообщении пограничников.

В свою очередь глава польского МИД Мариуш Каминьский отметил, что Польша рассматривает возможность закрытия железнодорожного движения на границе с Беларусью, поскольку Лукашенко считают организатором миграционного кризиса.

"Они прекрасно знают, что мы можем закрыть новые переходы, в том числе железнодорожное движение", – сказал министр.

Как писал УНИАН, 12 ноября один из беженцев публично признался, что белорусские силовики, отправленные Александром Лукашенко якобы следить за потоками мигрантов на границе, на самом деле помогали нелегалам прорываться в Польшу.

По его словам, силовики лично рубили деревья, прокладывая путь иностранцам.

Миграционный кризис на границе с Беларусью

В начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, которые определяли направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу. Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью.

10 ноября СНБО принял решение об усилении охраны границы и подготовке к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

11 ноября в МВД заявили, что границу с Беларусью дополнительно будут охранять 8,5 тыс. военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

Автор: Яна Ставская