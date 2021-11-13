Британские военные будут помогать укреплять забор с Беларусью.

Великобритания отправила инженерное подразделение для укрепления польско-белорусской границы. Таким образом, Лондон демонстрирует свою поддержку Варшаве.

Об этом информирует оборонное ведомство Британии в Twitter.

"Небольшая группа военнослужащих Вооруженных сил Британии была развернута после соглашения с польским правительством, чтобы изучить, как мы можем оказывать инженерную поддержку для решения текущей ситуации на границе с Беларусью", – говорится в сообщении.

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, уже начались разведывательные работы на месте пребывания британских инженерных войск.

Читайте такжеИрак закрыл консульства Беларуси и запретил прямые авиарейсы в Минск"Наши солдаты будут сотрудничать по укреплению забора на польско-белорусской границе", – написал министр в Twitter.

Миграционный кризис на границе с Беларусью

В начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, которые определяли направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу. Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью.

10 ноября СНБО принял решение об усилении охраны границы и подготовке к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

11 ноября в МВД заявили, что границу с Беларусью дополнительно будут охранять 8,5 тыс. военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

Автор: Яна Ставская