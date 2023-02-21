Послу Линн Трейси выражен протест со стороны РФ.

Посла США в России Линн Трейси вызвали в российский МИД, где ей выразили "демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне Киева".

Как сообщается на сайте МИДа, Трейси передали ноту протеста, в которой говорится, что "накачка ВСУ вооружениями", а также передача целей для ударов Украине "наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта".

"Для деэскалации Вашингтон должен "предпринять шаги, предполагающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности", - говорится в заявлении ведомства.

Видео дня

Также акцентировано внимание, что США должны дать объяснения по поводу взрывов на "Северных потоках".

Визит Байдена в Украину - подробности

Вчера Киеве Байден объявил о дополнительной оборонной помощи для Украины на полмиллиарда долларов.

Новый пакет помощи от США содержит артиллерийские боеприпасы для реактивных систем залпового огня повышенной мобильности HIMARS и гаубиц, дополнительные "Джавелины" и противотанковые системы, другие средства.

Зеленский назвал этот пакет однозначным сигналом, что у российских попыток реванша не будет шансов. Также он считает, что визит американского лидера станет ощутимым на поле боя.

Вас также могут заинтересовать новости: