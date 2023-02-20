По словам президента Украины, новый пакет оборонной поддержки является однозначным сигналом того, что у российских попыток реванша не будет шансов.

Президент Владимир Зеленский после переговоров с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом заявил об ожидании мощного пакета военной поддержки для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на совместном брифинге с Байденом в Киеве по итогам переговоров.

"Сегодня мы также обсудили вопрос дальнобойного оружия и оружия, которое может поставляться в Украину, и до этого его не было. Это очень важно", - сказал Зеленский.

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Он заявил об ожидании мощного пакета оборонной поддержки для Украины.

"Именно сейчас такой весомый пакет является однозначным сигналом, что у российских попыток реванша не будет шансов. И мы вместе защитим наши города, наших людей от террора России, и мощно укрепим импульс к нашей победе", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский добавил: "Сегодня мы еще раз почувствовали, что имеем общее видение дальнейшего развития событий и перспектив в этой войне".

В частности, было скоординировано дальнейшее давление на государство-террориста Россию.

"Работаем вместе над ужесточением санкций как на двустороннем уровне, так и в рамках "Группы семи". Это также очень важно", - подчеркнул Зеленский.

Байден в Киеве - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом.

В своем заявлении во время визита Байден анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи. Общая сумма поддержки оценивается в 500 миллионов долларов. Речь идет о предоставлении артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров воздушного наблюдения. Кроме того, Байден озвучил обязательства по поставкам вооружений - более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысяча артиллерийских систем, более 2 миллионов артснарядов и прочее.

Также президент США рассказал о том, что в скором времени будут объявлены дополнительные антироссийские санкции.

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