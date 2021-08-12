Саммит состоится 23 августа в Киеве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал учредительный саммит Крымской платформы шабашем.

Это заявление он сделал в ходе встречи с участниками арт-кластера "Таврида", пишет ТАСС.

По его словам, на саммите Запад будет "пестовать неонацистские настроения" властей Украины.

"Через неделю состоится очередной шабаш - Крымская платформа, на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", - сказал он.

Читайте такжеНавальному предъявили в России новое обвинениеТакже Лавров заявил, что Запад "поощрил переворот в Киеве".

Что такое Крымская платформа

Украинские власти инициировали создание международной платформы по деоккупации Крыма.

"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий, - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский, четвертый - уровень неправительственных экспертов. Предполагается создание экспертной сети для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов в работе платформы.

Учредительный саммит "Крымской платформы" с участием лидеров иностранных государств состоится 23 августа в Киеве.

Автор: Людмила Жерновская