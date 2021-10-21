Пока турецкие власти об аресте украинца не сообщали.

Министерство иностранных дел выясняет информацию о задержании украинца в Стамбуле по обвинению в шпионаже.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

"Видим информацию в СМИ о задержании в Стамбуле группы лиц, среди которых может быть гражданин Украины. Турецкая сторона пока не информировала украинские дипломатические учреждения в Турции о факте задержания. Обращения от родных также не поступали", - сказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

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Как отметил дипломат, по поручению Министерства иностранных дел Генеральное консульство Украины в Стамбуле уже обратилось к правоохранительным органам Турции, чтобы проверить эту информацию, выяснить место пребывания украинского гражданина и детали дела, получить разрешение на его посещение консулом.

Как сообщал УНИАН, по данным турецких СМИ, в Стамбуле по обвинению в политическом и военном шпионаже были арестованы шесть иностранцев. Среди них четверо россиян, гражданин Узбекистана и украинец Игорь Ефрим. Следствие считает, что они готовили нападение на чеченских оппозиционеров, живущих в Турции, и покупали для этого оружие.

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Автор: Виталий Саенко