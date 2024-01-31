С прошлого года в Балтийском регионе участились помехи спутниковым навигационным системам.

Вероятно, по увеличению случаев глушение спутниковых сигналов, которые используются авиакомпаниями, смартфонами и системами вооружений в Восточной Европе, стоит Россия. Об этом заявил командующий Сил обороны Эстонии Мартин Херем, сообщает Bloomberg.

Херем считает, что Кремль ответственен за нарушение сигналов глобальной системы позиционирования, когда с прошлого года в Балтийском регионе участились помехи спутниковым навигационным системам. Особый всплеск был зарегистрирован в этом месяце в районе, простирающемся от Финляндии до Польши и Черноморского региона.

"Кто-то вызывает это, и мы думаем, что это Россия", - сказал Херем.

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Он добавил, что Москва вероятно делает это фоне рисков будущего потенциального конфликта с Организацией Североатлантического договора (НАТО).

"Я думаю, что они учатся и тестируют", - добавил командующий.

Он предполагает, что глушение также может осуществляться с кораблей в Балтийском море.

"Россия продемонстрировала свои возможности радиоэлектронной борьбы не только в Украине и странах Балтии. Они, безусловно, достаточно сильны в этом", - заявил Херем.

Эстонский генерал также выступил с оговоркой относительно российской агрессии. Свежие разведданные о способности России производить боеприпасы и вербовать войска побудили к переоценке среди союзников по НАТО и серии предупреждений о подготовке к долговременному конфликту, сказал он Bloomberg.

Сбои в работе GPS в Польше и странах Балтии - что известно

Как сообщал УНИАН, недавно в Польше и Балтийском регионе зафиксировали масштабные сбои в работе систем GPS. Вероятно, что это следствие работы в регионе российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Польская радиостанция Radio Zet процитировала данные с сайта отслеживания GPS-помех GPSJAM от 16 января. Те свидетельствовали о беспрецедентно высоком уровне глушения GPS в Северной и Восточной Польше, включая Варшаву и на юге до города Лодзь.

Эти данные также демонстрируют аналогичные высокие уровни помех GPS в южной части Балтийского моря и северо-западной и центральной Польше в период между 25-27 декабря 2023 года и 10 января 2024 года. Польские СМИ считают, что сбои в декабре могли быть вызваны неизвестными военными учениями НАТО в Балтийском регионе или с недавними испытаниями РЭБ в Калининградской области РФ.

С начала полномасштабной войны Россия использует системы глушения, чтобы заблокировать украинским силам доступ к коммерческим спутникам Starlink.

Россияне прикрепляют к своим танкам средства, чтобы создавать помехи спутниковым сигналам и нарушать работу беспилотных летательных аппаратов, глушить украинские бомбы с GPS-наведением и украинские дроны, заставляя украинских операторов подходить ближе к своим целям на линии фронта.

По словам аналитиков, хотя российское глушение становится все более эффективным в уничтожении самых современных вооружений Украины, попытки России перекрыть Украине доступ к спутникам Starlink пока провалились.

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