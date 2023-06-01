Париж активно выступает за план по вступлению Украины в НАТО, Берлин призывает не спешить.

Мнения Франции и Германии о членстве Украины в НАТО расходятся. Согласно информации Bloomberg, в то время как Париж продвигает идею построения плана вступления Киева в Альянс, Берлин призывает не спешить.

Соответствующую риторику стран озвучили министры иностранных дел на встрече в Осло.

Франция хочет, чтобы страны-члены создали конкретный путь, по которому Украина может стать частью военного альянса. Германия призывает сейчас быть более осторожными с такими шагами в период войны.

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"Желание Франции состоит в том, чтобы мы четко разработали путь с этапами и прогрессами, чтобы Украина могла, когда придет время, присоединиться к нам в хороших условиях безопасности. Будут ли даты или календарь, я не уверен, потому что еще много вопросов для обсуждения", - сказала министр иностранных дел Катрин Колонна.

Также она добавила, что НАТО должен сделать "больше, чем в 2008-м году", имея в виду о том, что тогда не было подписано соглашение о союзе с Украиной.

Однако не такого направления придерживается Германия. Глава МИД Анналена Бербок сказала журналистам, что "очевидно, что мы не можем говорить о новом членстве в разгар войны".

Украина и НАТО: что известно

В сентябре 2022-го года НАТО получил от Украины заявку на вступление в Альянс по ускоренной процедуре. Генсек НАТО подтвердил, что в НАТО пришли компромису в вопросе о членстве Украины. Однако он отметил, что такой шаг возможен после победы Украины над РФ.

Владимир Зеленский говорил, что официальный Киев понимает тот факт, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания войны. В то же время он отметил, что на июльском саммите НАТО хочет получить гарантии безопасности от стран-партнеров на период до присоединения страны к Альянсу.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что и до вступления в НАТО Украина сможет получить гарантии от стран-партнеров.

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