Наши военные уже завершают подготовку по их овладению.

Одни из самых современных БМП CV-90 станут на защиту Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Как отмечается, Силы обороны получат БМП CV-90 от Швеции.

"Это будет очередная мощная помощь от шведских партнеров. Бронированные машины стоят на вооружении ряда государств-членов НАТО", - говорится в сообщении.

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В Минобороны также сообщили, что украинские экипажи уже завершают подготовку по овладению этими БМП.

БМП CV-90-что о них известно

Напомним, ранее сообщалось, что Швеция передаст Украине около 50 боевых машин CV-90.

CV-90 - это семейство шведских боевых машин пехоты. Эти БМП были использованы в боевых действиях во время войны в Афганистане.

Бронекорпус и башня CV-90 изготовлены из катаных стальных бронеплит с использованием разнесенной схемы бронирования.

БМП Bradley в Украине-что известно

Как сообщал УНИАН, президент Зеленский хочет открыть в Украине завод производителя БМП Bradley. В частности, в перспективе Зеленский хочет запустить ремонтные и производственные мощности компании в Украине.

Для этого президент уже провел встречу с исполнительным директором компании, управляющим директором и директором по сотрудничеству с Украиной. Предварительно известно, что стороны договорились об открытии офиса BAE Systems в Украине.

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